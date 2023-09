Jorge Rial vuelve a la televisión luego de su infarto

Luego de varios meses de vida tranquila, Jorge Rial regresa a la televisión después del infarto que casi le cuesta la vida.

De vacaciones en Colombia junto a su joven novia escritora, Jorge Rial sintió una molestia en el pecho y terminó siendo reanimado por un equipo de médicos que le salvó la vida.

De regreso a Argentina y luego de asegurar que estuvo unos minutos muerto, Rial descansó y se alejó de los escándalos y medios.

Ahora, el padre de Morena Rial anunció su gran regreso a la pantalla de C5N luego de que algunos rumores indicaran que el periodista cambiaría de señal.

"Yo tengo contrato con C5N, vuelvo a Argenzuela", comenzó diciendo y luego agregó: “Lo de Telefe salió de un rumor, no, nada. Yo tengo contrato con C5N, vuelvo a Argenzuela en octubre. Ya estoy mejor, los médicos me dejaron. No voy a volver todos los días, vamos a hacerlo gradualmente. Al principio parecía imposible volver este año, pero milagrosamente el cuerpo está respondiendo bien", aclaró hace unos días en Socios del Espectáculo (El Trece).

Acerca del día del regreso a su silla en el programa político, Rial aseguró: “El lunes 2 de octubre vuelvo a Argenzuela por C5N”.

En la ausencia del ex de Romina Pereiro el ciclo estuvo a cargo de Diego Brancatelli. El regreso del ex Intrusos será de forma moderada y no abrupta. Es que, haciendo caso a los consejos médicos, el conductor comenzará con apariciones esporádicas que podrían ser de dos o tres días a la semana.