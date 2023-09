´Me hiciero magia negra´: la llamativa confesión de una reconocida actriz

Luego de mostrar su mano ensangrentada, Eugenia La China Suárez volvió a hablar en las redes sociales, ahora sobre un tema misterioso.

La ex de Benjamín Vicuña aseguró que fue víctima de magia negra a través de la intención de otra persona que le deseó el mal.

“Hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”, comenzó diciendo la actriz en un vivo en Instagram. Luego la joven madre aseguró que no teme a esas cosas más allá de las advertencias de sus seguidores.

“Sí, creo que le hicieron y sabemos quién. La de los perfiles falsos”, fue uno de los comentarios que más repercusión y preocupación generó.

Sin nombrarla, el nombre de Wanda Nara fue puesto sobre la mesa virtual de los fanáticos de la mediática.

Luego La China contó que recurrió a un especialista y que en su casa tiene varios objetos para alejar la mala onda: “Sé quién fue, porque soy pisciana. Y sé que al que la hace, le vuelve. Pero bueno…”, aseguró.