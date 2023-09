Ataque de pánico en vivo: Tomás Holder en crisis en el Bailando

En medio de la gala de eliminación en donde dos parejas resultaron eliminadas, otro episodio que no pasó inadvertido se vivió en la pista del Bailando (América).

Durante la sentencia el ex "Gran Hermano", Tomás Holder tuvo un ataque de pánico y debió ser asistido por una ambulancia presente en el lugar. Esto pasó cuando Marcelo Polino decidió salvarlo para que pudiera continuar en el reality.

"Le quiero dar un abrazo a Holder, ¿por dónde está?", preguntó Marcelo Tinelli mientras lo buscaba. En ese momento vio que estaba siendo asistido por un grupo de médicos que le habían pedido que se recostase y le tomaban la presión.

"Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo es determinar con el tema mental qué cosas sí, que cosas no, quién lo tiene, en qué momento te viene. Me da mucha pena, me dan ganas de llorar. Esa angustia y escucharlo decir: 'No quiero sufrir más'. Ahora estaba respirando profundamente y estaba un poco más calmo", dijo Tinelli tras cruzar unas palabras con Holder.

Minutos después, el joven volvió al piso y explicó: "Tuve un ataque de ansiedad. No me gusta mostrar esto (en cámara)". "Bueno, pero como esto es un reality. Te vi como medio caído", retrucó el conductor.

"No quiero mostrar esto, no me gusta. No me quiero hacer el pobrecito ni nada. Estoy luchando con los ataques de pánico y realmente estoy tratando de solucionarlo. Por eso quería pedirte perdón", continuó Holder.

Tirándole buena onda, Tinelli le dijo: "Tranquilo, yo no soy médico, pero vas a salir. Tranquilo. Esta semana no vas a bailar".

"Quiero decir que estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces la gente tiene un concepto erróneo mío, no soy un mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me salen. No se bailar. Estoy dando lo mejor y estoy yendo también al psicólogo para poder evitar todo esto. No soy esto, sé que soy un pibe que está para más", concluyó el hermanito antes de retirarse.