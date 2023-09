Dos años y chau: se separan Facundo Moyano y Eva Bargiela

La belleza de Eva Bargiela en la pista del Bailando 2023 (América) y su excesiva alegría quedó desdibujada en las últimas horas cuando se conoció la separación de la modelo de su esposo Facundo Moyano.

Muchos de los fanáticos de la pareja imaginaron que el ciclo de Marcelo Tinelli sería el lugar en donde el funcionario volviera a aparecer en los medios, luego de muchos meses de perfil súper bajo.

Facundo Moyano confirma

la separación de Eva Bargiela #LAM pic.twitter.com/arq6moUBHM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 22, 2023

Pero todo cambió cuando, el líder político fue como invitado al ciclo Verdad/Consecuencia que conducen Luciana Geuna y María Eugenia Duffard por TN y de manera inesperada comentó que estaba alejado de su mujer: "Estamos separados, no voy a hablar del tema porque no me corresponde".

Sorprendidos, los conductores cambiaron de tema pero la noticia de viralizó rápidamente por todos los medios y plataformas. Llama la atención el poco tiempo de casados de los mediáticos. El romance, que comenzó en 2016 y que fue interrumpido por el amorío de Moyano con Nicole Neumann, tuvo su unión civil en 2021 y ahora todo se terminó.

Facundo Moyano confirmó que está separado de Eva Bargiela en #VerdadConsecuencia #Bailando2023 pic.twitter.com/Ep9aFyt0wh — emi (@eeemiliano) September 22, 2023

Por el momento, se desconoce si se trata de algo temporal o definitivo pero la pareja ya no convive.