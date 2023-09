Lali Espósito detalló las condiciones que debe tener su futuro novio

Muy "open midn" y decidida a disfrutar de la vida y el amor, Lali Espósito sorprendió en los últimos días al relatar las condiciones que debería tener su futuro novio para conquistarla totalmente.

A través de un video de TikTok, la cantante aseguró que sigue soltera porque aún no conoció a la persona que cumpla con sus más exigentes requisitos.

"A veces veo en las redes comentarios de '¿por qué yo estoy soltera?' Mucho se dice del amor libre, de que tengo el corazón roto por ciertas personas, hay gente que piensa que por ser bisexual no podés estar de novia porque no te podés decidir, hay gente que inventa parejas", comenzó diciendo la actriz.

Luego agregó: "Lo cierto es que no tienen idea de con quién estoy o con quién dejo de estar. Pero tomé la decisión de decir por qué no estoy de novia, no estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien. Hay una exigencia, yo estoy esperando que la vida me ponga por delante a una novia o a un novio... chef". Y ratificó: "Yo quiero estar de novia con un chef", dijo sin dudar Lali.

Repercusión en las redes

A partir de ese momento, la intérprete de "Disciplina" aseguró que comenzó a recibir varios currículums de profesionales de la cocina: "Quiero contar que desde el día de ayer no paro de recibir lo que serían Curriculum Vitae de chefs", lanzó entre risas la cantante.

Lali quiere una novia/novio Chef



Automáticamente yo y las que no sabemos hacer un huevo frito: pic.twitter.com/zPqOJGUoas — mariana (@marxespos) September 20, 2023

"Muchos amigos mandándome por privado perfiles, mucho ofrecimiento en Whatsapp, mucho video mirando a cámara y diciendo 'hola Lali, mi nombre es Joaquín, me recibí de cocinero en tal lugar, me especializo más bien en la comida Thai' y gente que no entendió la consigna y me dicen 'yo no soy profesional pero te hago un asado de la puta madre', no era la consigna", reveló Lali divertida en sus plataformas virtuales.

Lali quiere una novia / novio chef.



Yo en mis clases de cocina: pic.twitter.com/8u4pCNOjSN — uD835uDD6EuD835uDD91uD835uDD86uD835uDD9A (@lalitapasion) September 20, 2023

Para cerrar la influencer comentó: "Se puso interesante, yo estoy acostumbrada a recibir cosas de la música, del trabajo, nunca había recibido tantos mensajes que tengan que ver con la profesión de chef...Es fascinante. Estoy muy orgullosa, todo indica que a lo mejor tenemos ese novio o novia chef".