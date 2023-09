A cara lavada, Wanda Nara posó en lencería de encaje

Siempre activa en sus redes sociales, Wanda Nara volvió a sorprender durante el fin de semana por dos razones que no pasaron desapercibidas.

Para comenzar, la mujer de Mauro Icardi se mostró a cara lavada recién despierta y desde la cama y, lo que más llamó la atención fue que la empresaria elige dormir en fina lencería.

En esta ocasión, Nara no dudó en mostrar sus dos piezas de encaje negro y elástico que, por sus transparencia, expuso un perfecto depilado profundo.

Una romántica

Por si esto fuera poco, la hermana de Zaira respondió algunas preguntas de sus fanáticos quienes no dudaron en ir "con todo". La consulta más inesperada fue: "¿Estarías con una persona que no tuviera tanto dinero, pero que te amara?”. Tranquila y tomándose su tiempo, Wanda no anduvo con vueltas y lanzó: “Obvio, lo único y lo más importante es el amor”.