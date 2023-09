"Quiero ir al Bailando, lo deseo con el alma": la confesión de Maxi Giudici

La semana pasada, Maxi Guidici tomó un blister de clonazepan con claras intenciones de quitarse la vida y, a partir de ese momento, muchos de los ex participantes comenzaron a relatar sus vivencias y depresiones luego de su paso por el reality Gran Hermano de Telefé.

Su ex compañero Alexis, más conocido como el Conejo fue quien le salvó la vida al llegar al departamento del cordobés junto a su ex novia Juliana Díaz.

Maxi fue internado y quedó en compañía de personal policial, situación que lo puso de muy mal humor y así lo expresó en su cuenta de Instagram al expresar: "La verdad es que el trato, salvo de estas dos chicas que están acá adentro, el trato del resto asqueroso. Yo no entiendo cómo podemos tener público este tipo de gente trabajando, es un asco, estoy encerrado como si estuviese preso. Ojalá nunca les toque venir a Ramos Mejía".

Ahora y ya en su casa y en compañía de sus familiares y amigos, Giudici no ocultó su mal momento y sus deseos de trabajo frente a un panorama que parece cada día más sombrío.

En la pantalla del Trece, Rodrigo Lussich comentó sobre el tema: "Él habría dado señales. La mamá lo notó mal porque él se comunicó pasándole las contraseñas del banco y de su cuenta de Instagram. Ahí ella lo llamó al Cone (Alexis Quiroga) para que fuera a la casa a socorrerlo".

Deseos

Luego de la terrible situación, el ex novio de "Tini" agradeció a sus seguidores al decir: "Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone. En breves hago un video contando todo. Juli no hizo nada malo... ¡Nada! Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida... Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más parte de nada para mí. En breves hago video, los quiero mucho mucho".

Luego de la primera aparición, Maxi habló en privado con Ángel De Brito, quien contó detalles de la charla: "Ayer hablé bastante. Me dijo que está mejor, que si no consigue trabajo en Bs As, vuelve a Córdoba, que tuvo un pico de estrés y frustración. Me dijo 'quiero entrar al 'Bailando', la verdad es que me juego todas las fichas ahí, lo deseo con el alma'".

Ahora solo habrá que ver qué dicen los profesionales de la salud mental respecto a esto, ya que no sería una buena idea someterse a semejante exposición en este momento tan delicado.