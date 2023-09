Escándalo, Pitty la numeróloga fue contratada en el Banco Nación

Esta semana la noticia de una numeróloga contratada por autoridades del Banco Nación en carácter de asesora sorprendió en los medios cuando Jorge Lanata no tuvo dudas en comentarlo.

Se trata de la reconocida profesional de los famosos, Pitty la Numeróloga quien, según la denuncia del conductor de Radio Mitre y del Trece, fue contratada por María Barrios la gerente general de la entidad.

Lo que comenzó como una versión descabellada, terminó convirtiéndose en una realidad. "Fue contratada por una suma de 240.000 pesos a cambio de brindar un servicio de coaching a los empleados del Banco Nación", explicó el periodista Martín Candalaft en el "Diario de Mariana" (América).

"Ella admite que dio una charla de coaching y está perfecto, pero el problema surge porque ella recibía a la señora en su casa para asesorarla en numerología. Acá no es culpa de Pitty sino que está en que una Gerenta del Banco Nación usa dinero público para algo que reviste interés personal".

El periodista comentó que se contactó con la numeróloga quien relató cómo fue el proceso de contratación: "Me dice que pasó por una serie de filtros para poder convertirse en una proveedora del Estado. Es claro que ella no tiene culpa de nada pero sí hay que revisar de dónde se obtuvo el dinero para ese servicio de coaching que termina siendo personal".

La palabra de Pitty

"A mi me contactó esta persona, me dijo que me iban a convocar, que debía dar una entrevista virtual y luego presentar mi CV. Lo hice y luego hice mi trabajo. Para mí, fue una experiencia hermosa que duró 6 meses, hice mi trabajo y cuando tuve que facturar, pregunté a nombre de quién y listo".

Intentando despegarse del escándalo, Pitty aseguró: "Yo tengo una habilidad para los números, tengo una técnica para la cual me formé, estudié y no me quedé nada más que con eso que ya sabía. Aplico mi técnica, vos podés creer o no en ello pero yo hice lo que tenía que hacer, facturé como corresponde y listo. Lo demás, habría que preguntarle a ellos de dónde salió el dinero y demás. Yo fui contratada por mi trabajo y lo hice por dos mangos con cincuenta", cerró.