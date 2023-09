Camila Lattanzio polémica: triángulo amoroso y cirugía estética

Camila Lattanzio, exconcursante de Gran Hermano 2022, se encuentra en el centro de un escándalo mediático después de que se revelara su touch&go y la "tercera en discordia" en la relación entre Maxi Guidici y Juliana Díaz. La controversia estalló cuando la propia Lattanzio afirmó que Guidici no dejaba de enviarle mensajes y realizar llamadas perdidas.

A partir de esta confesión, se desató una intensa disputa en las redes sociales entre las dos exparticipantes de Gran Hermano 2022. Juliana fue la primera en tomar la iniciativa, publicando en una plataforma "X" (en Twitter) un mensaje en el que arremetía contra Camila: "Otra muerta que no sabe de dónde resurgir. No te hagas la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada. Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. ¡De terror!", expresó la santafesina.

El enfrentamiento online se tornó cada vez más acalorado, y desde la cuenta de "El Ejército de LAM" se compartió una conversación en la que Maxi Giudici también señalaba a Camila Lattanzio, después de que su expareja, Juliana Díaz, descubriera que él seguía en contacto con Lla rubia.

En medio de la polémica, Camila Lattanzio aprovechó su participación en "La Jaula de la Moda" (Magazine) para explicar las razones que la llevaron a alejarse de Maxi y para contar la verdad a Tini, otra concursante de Gran Hermano: "Si me dicen que soy la tentación de alguien, para mí está fuera de lugar. El mismo día que internaron a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé".

Por otro lado, en medio de toda esta controversia, Camila Lattanzio también compartió una parte más ligera de su vida en las redes sociales. La exconcursante de Gran Hermano (Telefe) reveló que se sometió a una cirugía de aumento de lolas y compartió su felicidad con sus seguidores, publicando un tuit en el que revelaba la operación que había realizado y compartiendo un video en el que mostraba orgullosamente sus nuevas adquisiciones.

¡CAMBIADA! Camila Lattanzio, ex jugadora de #GranHermano, pasó por el Quirófano y así compartió los resultados en las redes sociales.#Celebridades pic.twitter.com/6Y2OMwM1Gb — Exitoína (@exitoina) September 28, 2023

El escándalo que rodea a Camila Lattanzio, Maxi Giudici y Juliana Díaz parece estar lejos de calmarse, manteniendo la atención de los seguidores y los medios de comunicación mientras la historia continúa desarrollándose.