Jimena Barón compartió la noticia más importante de su vida

Otra vez Jimena Barón es noticia en las redes sociales al compartir una noticia inesperada para todos sus seguidores.

La Cobra, la talentosa artista argentina, ha logrado hacer realidad uno de sus más anhelados sueños al adquirir su propia vivienda y así lo comentó en Instagram.

En un posteo con varias fotos junto a su hijo, Barón expresó: "Me preguntan a veces que me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises", comenzó diciendo.

Luego finalizo diciendo: "Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo".

La foto final del carrete fue la de la artista sosteniendo un papel en donde claramente se leía: "Recibo de compra de inmueble".

La madre de su hijo, Momo, ha encontrado el amor en los brazos del empresario Matías Palleiro. Por su parte, La Cobra, como es conocida en el mundo del espectáculo, se encuentra inmersa en la emocionante producción de su próximo álbum musical. Cabe recordar que Jimena Barón es la expareja del reconocido futbolista Daniel Osvaldo.