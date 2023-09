Cami Homs deslumbró con su belleza en la pista del Bailando

Cuando nadie imaginaba que la primera noche del "Bailando" tendría parejas compitiendo por la apertura y presentación del jurado, Noelia Pompa y Cami Homs deslumbraron en la pista.

Luego del paso de la bicampeona, la ex de Rodrigo de Paul desplegó su belleza en la pista de la mano de su bailarín Nico Fleitas.

La pareja eligió un reggaetón para su primera presentación y luego del baile, recibió la devolución del jurado. Ángel De Brito fue el primero en calificar a la pareja y empezó felicitando a Cami por animarse a hacer algo nuevo para ella, el baile. Luego sin aviso previo preguntó: “¿Cómo es tu relación con Rodrigo De Paul hoy?”.

“Cordial”, respondió Camila con una gran sonrisa pero sin querer hablar mucho, además si poder por cuestiones legales que le impiden a la joven madre hablar de su ex.

Sin embargo el conductor de LAM le puso un 2. Luego continuó el turno de Pampita con el voto secreto y el mejor de los deseos para la también pastelera. Moria Casán por su parte, expresó “Me pareció que tuviste buen comienzo y buen final” y les puso un 6. Finalmente Marcelo Polino consideró “desacertada” la elección del ritmo: “Voy a ser generoso, un punto para cada uno: un 2?.

Luego del baile y feliz con lo conseguido, Cami festejó en su camarín con su equipo y amigos y además en su muro de Instagram escribió: "Solo las personas que estamos en ese piso sabemos la adrenalina que se siente, una mezcla de sensaciones que pocas veces me tocó y me va a tocar vivir. Gracias a mi equipo por la paciencia, confianza y el amor con el que me tratan, me hacen sentir tan bien A seguir dándolo todo".

En color rosa, Homs deslumbró con su belleza y simpatía.