Cuatro genitales rozados: la inesperada devolución de Moria a Flor Vigna

En la segunda noche del Bailando, Flor Vigna y Jony Lazarte llegaron a la pista con una propuesta arrolladora y todas las miradas puestas en la doble ganadora del ciclo.

Con una previa que pensaban que tenían asegurada por ser los favoritos del programa de América, la pareja comenzó con el pie izquierdo en un llamativo intercambio con Marcelo Tinelli.

Luego Ángel de Brito lanzó sin dudarlo: “Me da la sensación que Flor Vigna es la preferida de la producción porque le pusieron el bailarín, le pusieron la coach que ella quería", a lo que la novia de Luciano Castro respondió que es cariño de tiempo compartido pero nada de acomodo ni favoritismo.

Finalmente Moria Casán, fiel a su estilo, fue con uñas y dientes al recordar que el bailarín Jony Lazarte era disputado también por Lourdes Sánchez quien lo quería para bailar con él: "¿Por qué la señorita Vigna logró que baile con él? Y la señora Lourdes Sánchez que es una icónica, con una trayectoria impresionante, no lo logró... ¿A qué se debe?", disparó Moria.

"No puedo hablar en comparación porque seguramente Lourdes es una muy linda persona, no la conozco. Pero por amistad, Moria. Yo soy amiga de Jony y de Damasia (la coach), y trabajo con gente que me gano el respeto y la amistad. Hace 5 años que estoy trabajando, soy buena gente y me voy ganando eso", aseguró Vigna un poco molesta.

A la hora de evaluar, Moria fue más filosa: "Me pareció casi una por... Casi una por... clase X condicionada. Vi rozada de 4 genitales. Hay niños acá".

"¿Qué es eso? El chico ese, nunca más le sacamos esa visión de la cabeza. ¿Qué es eso, mi amor? Con semejante talento. Era un acto sexual, mi amor. Es como too much. Igual me gustó. Todo perfecto pero le voy a sacar puntaje por los cuatro genitales rozados, que me pareció una barbaridad", afirmó Casán y terminó poniendo un 6.