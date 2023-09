La última entrevista de Silvina a días de ser internada: “Todo se puede terminar...”

La muerte de Silvina Luna sigue conmocionando a todo el país. La modelo de 43 años luchó mucho tiempo contra las secuelas de una mala praxis de 2011 y una insuficiencia renal crónica deterioró su salud hasta el jueves pasado que falleció en el Hospital Italiano. Y sorpresivamente 10 días antes de ser internada, camino a su muerte ella brindó declaraciones a través de una entrevista.

En este sentido, en el programa Estamos a tiempo del canal bonaerense América, revelaron el contenido de esa última nota que se difundió por medio de un audio. Volviendosé la última charla en los medios de la rosarina. Las declaraciones se dieron en un podcast de FZU Contenidos grabado poco más de una semana antes de la hospitalización. Dada la delicada situación de salud que se desató luego de la charla, se tomó la decisión de no lanzar el episodio.

Los conductores del ciclo Mariano Yezze y Agustín Rey mostraron un fragmento en video de la mencionada entrevista y una de las frases de Luna generó un fuerte impacto entre los internautas y televidentes.

"Me pasó de que yo me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren”, dijo al principio Silvina.