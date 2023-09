¿Otra vez juntos?: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul muy cerca

Hace más de un mes que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul compartieron en sus redes sociales un mensaje en donde dejaron claro que su relación se terminaba.

La pareja que parecía muy feliz, ponía punto final a su noviazgo para dolor de sus fanáticos que amaban la dupla.

Fue tan tajante la decisión que, hace pocos días, se vinculó a la cantante con un actor 'Élite', André Lamoglia pero todo quedó en la nada.

Ahora, mientras que Tini se encuentra de gira por España, Rodrigo De Paul vino a la Argentina junto al resto de la Scaloneta, para el partido del jueves entre Argentina y Ecuador. Antes del encuentro el jugador compartió una foto en redes caminado junto a Leandro Paredes.

Pero la foto recibió un like de Mariana, la madre de Tini lo que dejó en claro que hay una relación que aún se mantiene vigente, advirtió la cuenta @Gossipeame.

"Mientras Cami cocina de a dos con su nuevo amor, Rodri llegó a Argentina y ¡parece que a la ex suegra eso le gustó! ¡Con la mejor de las ondas le metió like a la publicación! ¿Habrá otra temporada de Tini y De Paul, o será solo una ex suegra ilusionada con una reconciliación?", escribió Pochi, dudando de un nuevo acercamiento de la pareja.