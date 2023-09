Al pasto: Paula Varela fue repudiada en redes por un chiste sobre Silvina Luna

A una semana del fallecimiento de Silvina Luna y en medio del dolor por la pérdida, en los medios comenzaron a circular las internas dentro del grupo de amigas íntimas de Luna.

Fue Paula Varela en "Socios del Espectáculo" (El Trece) quien aseguró que se quebró la relación entre sus amigos más allegados y no dudó en explicar el motivo.

Círculo íntimo

En el vivo del jueves, la panelista comento: "Me cuentan que hay un quiebre en las relaciones personales de Silvina Luna...Hay una interna entre sus amigos, su grupo íntimo que, para ella, siempre fue familia", agregó.

"En estos últimos días pudimos ver a Analía, una amiga de Silvina, que salió a hablar y a contar cosas con detalles muy íntimos y personales que Luna no quería que se sepan. Silvina le pedía, expresamente, a sus amigos ´esto no quiero que se sepa. O no me tomes ninguna foto, no quiero ninguna imagen´", continuó Varela.

Paula Varela: "Hay un quiebre en las relaciones personales de Silvina Luna". ¿Qué oportuna no? #LAM pic.twitter.com/kIOWof2uEJ — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 7, 2023

"Ella no quería que vean cómo estaba ni que se cuenten detalles tan íntimos que no hacen a la causa. Y, lamentablemente, esta amiga salió a contar estas cosas y produjo un quiebre entre los amigos. Los grupos, en estos momentos, están totalmente divididos", sumó la periodista.

El peor comentario

"Hay un grupo que está con Ezequiel (hermano de Silvina) que, por estas horas, estuvo en el juzgado, para ser parte de la autopsia (que busca definir cuánto puede afectar afectado la salud de Luna las sustancias que le aplicó Aníbal Lotocki)", compartió Paula.

que vergüenza la verdad — AlZean | ?????? (@q8ia93) September 7, 2023

Desde las redes sociales de LAM reaccionaron a la información de Varela apuntando a sus dichos. "Hay un quiebre en las relaciones personales de Silvina Luna. ¿Qué oportuna, no?".

Como era de esperar, los internautas también se manifestaron sobre el desafortunado comentario sobre la mediática fallecida.

Que mina desagradable realmente en éste momento... Cero empatía — Cintia Misano (@CintiaMisano) September 7, 2023