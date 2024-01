Murió Adan Canto, el actor mexicano protagonista de Narcos y X Men

Este martes 9 de enero se conoció la noticia de la muerte del actor mexicano Adan Canto. El artista se encontraba trabajando en los Estados Unidos en la serie “The Cleaning Lady” junto a Kate del Castillo, También fue parte de la famosa película de mutantes “X-Men”.

Deceso

Este lunes 8 de enero, el joven actor murió a los 42 años víctima de cáncer de apéndice, información confirmada por su representante, quien solicitó respeto y comprensión para con los familiares por el difícil momento.

El artista estaba casado con Stephanie Ann Canto con quien tuvo dos hijos Roman Adler y Eve Josephine.

“Tenía una profundidad de espíritu que pocos realmente conocían. Quienes lo vislumbraron cambiaron para siempre. Muchos lo extrañaremos mucho”, es parte del comunicado emitido por la agente del actor mexicano.

México

Nacido en Coahuila, México, y criado en Texas, Estados Unidos, Adan Canto fue actor y músico, quien recientemente protagonizó la serie de FOX “The Cleaning Lady”, que se encontraba filmando su tercera temporada en el momento de su muerte.

Este mexicano también fue conocido por sus papeles en “Designated Survivor”, “Narcos” y “Blood and Oil”, entre otras series de televisión. Los fanáticos del cine de superhéroes lo recordarán por su participación en el file “X-Men: Days of the Future Past”, en el que dio vida al mutante “Sunspot”, cuya principal habilidad es canalizar el poder del sol.

Adan Canto irrumpió en la televisión en 2009 cuando apareció en dos episodios de la serie “Estado de Gracia”. Luego estuvo en varios programas de televisión y películas mexicanas hasta 2013, cuando consiguió su papel destacado en el mercado estadounidense en la primera temporada de “The Following” de FOX junto a Keifer Sutherland.