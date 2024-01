Tomás Holder héroe: le salvó la vida a una chica en Punta del Este

Con un cambio y apariencia física sorprendente, reapareció Tomás Holder, el ex participante de la edición 2022/2023 de "Gran Hermano", en esta oportunidad para salvarle la vida a una joven en Punta del Este.

Todo ocurrió en una fiesta cuando, en medio del baile, las luces y el alcohol, se escucharon gritos desesperados de un grupo en donde una de las chicas se desplomó en el piso para quedar completamente inconsciente.

Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F pic.twitter.com/onv9zPxIbf — Agus Rey (@agus_rey) January 10, 2024

Justo en ese lugar estaba Holder quien, sin demora se colocó al lado de la mujer y comenzó a realizarse maniobras de RCP. Primero le realizó compresiones en el pecho sin éxito y luego, intentó con la respiración boca a boca. Tras varios segundos, la chica empezó a moverse y recuperase.

Los presentes y testigos del intenso momento aseguraron que de no haber estado en el lugar el ex Gran Hermano, la situación terminaba de otra forma.

"Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre nosotros. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios de haber podido ayudar", escribió el musculoso en sus redes sociales.

Palabra de héroe

El día después, Holder habló en "Desayuno Américano" y explicó: "Estábamos cenando con amigos y de pronto, escuchamos un golpe re fuerte. Me doy vuelta y veo la situación... todos estaban mirando entonces me acerqué y me mandé. La verdad es que no sabía hacerlo bien, hice lo que me acordaba, como pude y la ayudé".

Holder reveló que volvió a ponerse en contacto con los dueños del lugar para saber cómo se encontraba la chica y ellos le confirmaron que todo había salido bien. "Al parecer, le bajó la presión pero nos asustamos mucho porque no respiraba... se me puso la piel de gallina".