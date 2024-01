¿Darío Barassi y Wanda Nara juntos?, en qué anda uno de los sanjuaninos más famosos

Este jueves salió a luz cuál será el nuevo proyecto que abordará uno de los sanjuaninos más famosos. Este 11 de enero se confirmó que Darío Barassi y Wanda Nara conducirán un programa que está a días de ser estrenado en Netflix.

La plataforma de la N eligió al sanjuanino y a la también conductora de MasterChef Celebrity para este programa, que al mejor estilo Cupido o el reconocido ¿Yo me quiero casar y usted?, que conducía Roberto Galán se tratará de citas.

Hay que recordar que Barassi ya trabajó con esta plataforma de Streaming. El conductor participó de la serie Chueco. Otros de los importantes laburos que tuvo el sanjuanino, pero en la televisión, más precisamente en El Trece fue ‘Ahora Caigo’.

Esta extraña y famosa dupla será la encargada de conducir ‘Love is blind’. El contenido tendrá un formato de programa de citas que ya cuenta con cinco temporadas en Estados Unidos. Ahora es el turno de la versión argenta de la mano de Darío y la esposa de Mauro Icardi.

‘Love is blind’ tiene como objetivo juntar personas solteras. Todos aquellos que buscan amor y tienen una cita a ciegas. Así como sucedía en el famoso programa de Much Music, los participantes no podrán verse, pero si interactuar entre sí, conversando y escuchándose. En el caso de que todo salga bien, la idea es que en el final de temporada algunas parejas se propongan matrimonio a pesar de no haberse visto nunca.

La otra parte del final es más que interesante, puesto que la flamante pareja de ‘enamorados’ viajará a un destino paradisiaco donde por fin podrán conocerse personalmente y planificar su casamiento juntos.