Julio Iglesias fue detenido en un aeropuerto

Con bajísimo perfil, el cantante español Julio Iglesias disfruta de su vida alejado de los medios de comunicación.

Un poco desmejorado y con su salud inestable, el mediático ahora quedó en medio de un escándalo que lo tuvo como protagonista en un aeropuerto.

A través de la cuenta de Instagram @chamonic3 se supo que el legendario cantante llegó al Aeropuerto de Punta Cana para volar a República Dominicana y fue detenido porque en su equipaje llevaba artículos prohibidos.

Parece que #JulioIglesias no viaja ligero, esto es todo lo que quería volar hacia #RepúblicaDominicana uD83DuDE32uD83DuDE33uD83DuDEAB pic.twitter.com/tz0Fw1q2DX — Celebs y más (@Celebs_Mas) January 12, 2024

“En el equipaje del artista se interceptaron 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, blueberry, cherry, tomate, remolacha, apio, frijol, espinaca, lechuga, hongos y rúcula, que pretendía pasar a la República Dominicana”, informaron desde la cuenta en redes sociales.

Reincidente

Según se supo, esta no es la primera vez que el cantante intenta hacer esto de pasar alimentos prohibidos, así que siempre aplica el protocolo para su equipaje.

“Técnicos de Sanidad Cuarentena del país reforzaron la vigilancia e inspección, prechequeo y chequeo del equipaje”, destacó Rosa Lazala, directora de Sanidad Vegetal.

Hasta el momento Julio Iglesias no se ha pronunciado al respecto, aunque eso sí, las bromas no faltaron sobre lo que el famoso no puede dejar ni siquiera en sus viajes.