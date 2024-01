'No soy feliz lejos de mis hijos': Carla deja su lugar en Gran Hermano

Este jueves 11 de enero, Gran Hermano vivió una noche muy particular, comenzando con el careo entre Catalina y Emmanuel y siguiendo con la decisión de Martín Ku, como líder de la casa, otra de las "bombas" que estalló fue la comunicación formal de Carla que abandonará el reality.

La empresaria, desde el segundo día de la competencia, expresó lo mal que se sentía con respecto a la necesidad que tenía de ver a sus hijos y pareja.

Fue Santiago del Moro quien se refirió a la situación al decir: “No vamos a decir qué día, pero la semana próxima vos vas a abandonar la casa. ¿Es así?”, consultó el conductor a la participante totalmente decidida.

“Es así. Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos”, comenzó diciendo.

“Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto”, agregó.

Para cerrar aseguró: “Desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”.

Con la salida voluntaria de Carla, ingresará un competidor suplente que, seguramente, llegará para alterar la casa y con mucha información sobre los participantes y el juego de cada uno.