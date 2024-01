Ale Maglietti mostró su último retoque estético

Dueña de una belleza particular y luego de haber sorprendido en Punta del Este al usar una microbikini, Alejandra Maglietti sigue siendo noticia, ahora por un tema relacionado a sus tratamientos de belleza.

La panelista de "Bendita" (El Nueve) causó revuelo en sus redes sociales, al compartir un video que, apenas publicado se convirtió en viral. En la firmación, la modelo mostró el paso a paso, de un proceso de un retoque estético en sus labios.

"En manos de Michelle Janin", expresó la rubia mientras una jeringa se inyectaba en sus labios. El video fue acompañado por emojis de un corazón rojo y manos formando el mismo símbolo.

Más allá de los impresionante del material, el clip se viralizó y alcanzó casi 500 mil reproducciones y más de 900 comentarios en TikTok en menos de 24 horas.

Así como llegaron mensajes de amor y admiración a la rubia, otros criticaron el excesivo agregado a los labios de Maglietti y ella, no dudó en salir a responder: “¡¿Con la cantidad de gente que tiene cuarenta operaciones en la cara me bardean a mí?! Me parece un poco exagerado que me comparen con Salazar”, aclaró la rubia.

Para cerrar aseguró: “No tengo ningún relleno en otro lado, ni tampoco cirugías con bisturí en la cara. No abuso de nada, por eso me parece exagerado que me comparen con Luciana”.