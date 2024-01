Zaira Nara habló de la enfermedad de Wanda y su estado actual

Desde que se conoció el nombre de la enfermedad que padece Wanda Nara, su familia comenzó a cuidar y acompañar a la conductora en un tratamiento que está dando buenos resultados.

En julio del 2023, fue Jorge Lanata quien no dudó en decir que la mediática padecía de leucemia para sorpresa y dolor de todos.

Zaira, quien estaba fuera del país en ese momento, se solidarizó con su hermana y juntas comenzaron a transitar este camino de recuperación.

En las últimas horas, Zaira fue entrevistada por "Socios del Espectáculo" y la también empresaria se refirió al momento actual de su hermana en relación con la dolencia.

Desde Punta del Este, Zaira recordó el momento en que se enteró de la novedad: "Ella (Wanda) está muy bien, se la ve muy bien y por suerte está muy bien", comenzó diciendo y sumó: "Cuando me enteré me pegó como a todos. Me parece que Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba. Por suerte hoy está muy bien y está acompañada, está haciendo lo que más le gusta".

"No te diría que ya está porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y me pone muy feliz", aseguró, aclarando que su hermana sigue las órdenes de su médico.

"Uno nunca espera malas noticias de alguien cercano. Uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno, y la verdad que cuando te llega algo cercano decís ‘ah, la p..., a mí también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales, en la tele’".

"Te hace más humano, como que te hace valorar a la familia, valorar los momentos, valorar cuando te enojás por una pavada. Para mí, todo este tipo de cosas son como cachetazos que me da la vida que me hacen decir ‘y yo me estaba preocupando por esto’", cerró Nara.