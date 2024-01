Charly García le propuso casamiento a Leticia Bredice

Con vidas y experiencias muy polémicas, Charly García y Leticia Bredice siguen sorprendiendo con su relatos y apariciones tanto en la música como en la actuación.

Recientemente, la artista confesó que el icónico músico le hizo una propuesta inesperada hace varios años. Leticia no dudó en relatar que Charly le había pedido casamiento cuando era joven.

La confesión la hizo en "PH Podemos Hablar" (Telefé) cuando Andy Kusnetzoff le dijo que respondiera “Por sí o por no” si estaba arrepentida de rechazar la propuesta de matrimonio de Charly García, por lo que terminó asintiendo con nostalgia: “Sí me arrepentí de no haberme casado con Charly”.

“Yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande pero tenía 18 y Charly venía todos los días al bar, entonces un día charlando me dijo ‘yo me casaría con vos’ y le dije ‘yo también’”, comenzó relatando la actriz.

Luego agregó: “Volví a mi casa y le dije a mi mamá que Charly García me había pedido matrimonio y me dijo ‘¿qué?’, yo le dije que me quería casar, entonces me dice ‘anda a dormir que estás borracha’”, reveló sobre la reacción de su madre.

“Se lo dije tan en serio pero no aceptó, estoy tan arrepentida porque sí, me hubiera casado, estaba muy enamorada. Él me pedía cualquier cosa y yo le cumplía cualquier capricho de él”, cerró Leticia Bredice sobre el particular pedido del músico.