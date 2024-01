Solo una estrategia: no hay amor entre Furia y Licha

Desde hace algunos días, las redes sociales y los fanáticos de Gran Hermano, deliran con el "shipeo" o conexión que surgió entre Juliana (Furia) y Lisandro.

Si bien el joven musculoso al comienzo no quería tener relación con la polémica jugadora, desde hace unos días todo cambió y los fanáticos enloquecieron.

Chicos soy muy fan d los edits Furicha pero ALGUIEN PIENSE EN LA NOVIA D LISANDRO PORFAVOR

January 12, 2024

Bajo el nombre de "Furicha" (la unión de los nombres) en "X" comenzaron a compartirse los momentos más desopilantes de la pareja, las charlas y los continuos "lances" de Furia.

estoy totalmente consciente que están jugando.. pero la buena onda y ese lenguaje corporal no se puede fingir por más estrategia que quieras hacer (lo digo por licha). asi que mientras a mi pelada le sirva ando subidisima al furicha. #GranHermano January 15, 2024

Intenso

Este lunes 15 de enero, todo se acrecentó y para sorpresa de los televidentes y seguidores del ciclo, los jugadores estuvieron más cerca que nunca.

Estaba sonriendo como estúpida con los tapes de furicha hasta q llegó la parte de licha dónde da a entender q todo lo q él hizo con furia fue falso #GranHermano January 15, 2024

Almorzaron juntos, jugaron, entrenaron y lo más llamativo fue que Lisandro se dejó poner crema en todo el cuerpo por Furia al lado de la pileta.

Aclaración

Finalmente y llegada la noche en contacto con Santiago del Moro, el conductor confesó que toda esa buena onda entre los participantes fue propuesta por Gran Hermano como un desafío para que los "hermanitos" ganaran un cajón de fruta y una cinta caminadora para el gimnasio, pedidos que venían haciendo desde hace un tiempo.

Durante todo un día, Furia y Lisandro debían hacer creer a sus compañeros de casa que entre ellos estaba pasando algo, más allá de las continuas aclaraciones del jugador acerca de su novia que lo espera a la salida del programa.

En la emisión del primer día de la semana, se vio al aire el momento en que Furia aceptó el juego al decir: “Vos me estás dando un regalo, amigo. Yo me estoy ganando un premio, esto no es un desafío”.

Novedades semanales

Esta segunda quincena de mes, se viene movida para los "hermanitos" porque este martes se va Carla de la casa e ingresa un nuevo competidor. También Del Moro aseguró que se vienen sorpresas y más desafíos.

Sentada en el piso junto a los panelistas e Isabel, el conductor también recibió a Catalina, la última eliminada de la casa, que mantuvo su postura por la pelea con Emmanuel y le dejó dos votos al peluquero cordobés, como parte del juego.

Literalmente TIENE NOVIA. Son boludas? Claramente es todo juego, y de parte de ella también obviamente , lo jode porque esta buenisimo y es gracioso este histeriqueo, a ella le sirve si se disuelve su grupo y a el tbm, no sean gilas January 15, 2024