Cata de GH confirmó que la retaron por mencionar a 'LAM' en el juego

Hace algunos días y frente al impresionante éxito de Gran Hermano, el reality de Telefe en detrimento de otros ciclos como el Bailando (América), Ángel de Brito contó que los participantes del juego tenían algunos temas prohibidos dentro de la casa.

El conductor explicó que los hermanitos no podían hablar sobre Javier Milei ni sobre LAM, el programa a su cargo en el canal de Daniel Vila.

En la casa prohibieron que se mencione a #LAM. Nos extrañan? uD83DuDE09 pic.twitter.com/VnnxFgdCh5 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 3, 2024

Todo indicaba que esta negativa del canal de las pelotas, tuvo que ver con que Catalina Gorostidi no paraba de bromear con el gesto de LAM que inventó Andrea Taboada cuando no podían ni querían hablar de algún tema puntual. De esta manera, si darse cuenta, les estaban haciendo publicidad gratuita a la competencia.

Confirmación

Una vez eliminada del juego, Cata fue fue invitada al streaming de Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañaeras y allí habló sobre el reto que recibió por parte de la producción.

"Me encantaría saber cómo fue la cara de Cata cuando se enteró de que no iba a... (hace el gesto de LAMMM)", consultó La Tora. "Fue horrible. Fui a Bendita (en el Nueve), que me encanta pero (quería ir a LAM)", reconoció con humor Catalina.

La conductora y ex GH aseguró: "Vimos que en la casa te llamaron la atención, te dijeron 'bueno, basta'".

¡La retaron! Cata recordó el momento en que la producción de Gran Hermano le prohibió a hablar de LAM pic.twitter.com/t0XPcAtdyL — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 17, 2024

Luego la pediatra sumó: "Aparte, todos lo empezaron a hacer (el gesto de LAM). Hasta el paisa, que no sabía qué era y decía otra palabra. Le tuve que explicar que no era esa palabra. Hasta que me llamó Gran Hermano y me dijo: 'Basta'".

"Claro, basta de publicidad, basta de decir nombres", sumó La Tora. "Tal cual, yo salí y les dije: 'Chicos, no sé qué pasa afuera pero se re pudrió. Algo mal hicimos'", cerró tentada Catalina.