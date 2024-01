El inesperado trastorno que sufre Lali Espósito desde la infancia

Lali Espósito decidió bajar su perfil y alejarse de los escándalos luego de ser protagonista de un conflicto con Javier Milei que acusó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela de "gastar plata" para que la cantante se presente en la provincia.

Hace algunos días, el rumor de que la también actriz se alejaría de los escenarios la obligó a salir a dar explicaciones y decir que comenzaría a trabajar en su nuevo disco.

Confesión inesperada

Ahora, la cantante participó del ciclo de streaming Paraíso Fiscal (Olga) que conduce Cande Vetrano desde Punta del Este y en un divertido intercambio, la conductora -amiga personal de Espósito- contó al aire que la cantautora sufre una extraña fobia a un elemento de uso cotidiano: el algodón.

“¿En serio te acordás de eso?”, le preguntó Lali, sorprendida. “¿Sabés por qué me acuerdo? Por las maquilladoras, que decían ‘no, el algodón dejalo lejos porque a Lali la pone mal’”, contestó Vetrano recordando sus épocas de filmación.

“El concepto algodón me mata”, aseguró la cantante y luego explicó cómo convive con este trastorno: “No me molesta el algodón que va viene compacto, pero sí la nube de algodón. Cuando lo separás y quedan esos filamentos, me genera algo, tiene un nombre eso... No me paso un algodón por la cara ni en pedo”, lanzó con total sinceridad.

"Sidonglobophobia", se denomina a la fobia que padece la actriz y quienes sufren esta condición tienden a ser intolerantes especialmente con las bolitas de algodón de funcionalidad cosmética y aquellas personas con casos crónicos que no pueden siquiera acercarse al algodón ni tocarlo.