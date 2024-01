Escandalosa salida de Carla de la casa de Gran Hermano

En una noche donde todo prometía ser emoción y reencuentro en Gran Hermano, nada fue así y se vivieron momentos tensos con la salida de Carla, la jugadora que abandonó el juego porque extrañaba mucho a su familia.

La segunda participante más longeva de la casa fue parte del grupo de las "Furiosas" y muy amiga de Agostina, pero no se aguantó estar alejada de su familia y se bajó del programa más exitoso de la televisión argentina.

Despedida

Avisada por Santiago del Moro que en minutos debía salir por la puerta grande, Chula -el apodo que tiene la mujer- se despidió uno a uno de sus compañeros que la escucharon atentos y hasta asombrados.

La mujer, dentro del juego, no dudó en criticar a varios de sus compañeros y ser muy dura con algunos comentarios y puntos de vistas sobre la estrategia de sus compañeros.

Llamativamente, minutos antes de su salida, sus palabras solo fueron de amor y admiración para el grupo que se queda aislado en busca de los 50 millones de pesos y las tres casas que el ciclo de Telefe tiene como premio.

Duro recibimiento

Apenas la jugadora abandonó la casa, los panelistas presentes en el estudio no dudaron en criticar duramente a la empresaria, remarcando su baja en el reality y su frustrada despedida en donde ellos, esperaban que la mujer se sincerara.

Del Moro no dudó en mostrarle los videos de sus comentarios durante su estadía de 400 días aislada y, sobre esto, dijo: “Realmente fui dura con las críticas... Estaba muy aburrida, por eso me ponía muy filosa y me potenciaba con las chicas (Las Furiosas)”.

Gastón Trezeguet fue quien no dudó en decirle a la ex participante todo lo que sentía: “Chula habría que hacerse cargo un poco. Dejame decirte una cosa porque yo nunca sentí vergüenza ajena en este programa. Sin embargo, la forma en la cual vos te vas del programa y no solo eso, sino que le sacás la posibilidad a una persona de formar parte. Con todo los que nosotros vivimos: desde gente que me ha esperado en la casa y en el trabajo, hasta gente que me mandó videos pidiendo por favor para ingresar a la casa”.

Luego el ex participante y productor agregó: “La forma en la que vos abandonás esto a un mes del programa, no solo me da vergüenza ajena. Como vos te dirigiste a las personas dentro de la casa, también te dirigiste a la producción y a Gran Hermano. Con una falta de respeto que, mientras vos hacías tu papel de quinceañera desquiciada en la casa, la gente de producción te compraba papel higiénico y contenía a tu familia. Entonces un poco de respeto, no solo con Gran Hermano, sino con vos, porque el papel que hiciste es triste”.

En su defensa y frente a los ataques de todos los presentes, Carla dijo: “A mí me pegó rarísimo el programa, pensé que lo iba a sostener, pero estaba muy aburrida. Entonces, un poco sostuve criticando. Es la realidad. Todo lo que dije de cada uno de ellos es realmente cierto”.

Reencuentro

Finalmente la mujer, luego del tenso momento con los panelistas, se reencontró con su pareja e hijos que fueron a esperarla al estudio.

Esta semana, un nuevo participante se sumará a la casa para ocupar el lugar dejado por Chula.