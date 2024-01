Gran Hermano: las redes sociales criticaron la salida de Chula

Este martes y luego de la confirmación de Santiago del Moro, Carla abandonó "Gran Hermano" y fue recibida por el grupo de panelistas del ciclo, quienes no dudaron en marcar los supuestos "errores" de la jugadora en la convivencia con sus compañeros.

Lo que más llamó la atención de los analistas del juego, fue la cordial despedida de la comerciante a sus compañeros, siendo que ésta había hablado muy mal de algunos.

Apenas salida del juego y antes de reencontrarse con su familia, Gastón Trezeguet lanzó: “Chula habría que hacerse cargo un poco. Dejame decirte una cosa porque yo nunca sentí vergüenza ajena en este programa. Sin embargo, la forma en la cual vos te vas del programa y no solo eso, sino que le sacás la posibilidad a una persona de formar parte. Con todo los que nosotros vivimos: desde gente que me ha esperado en la casa y en el trabajo, hasta gente que me mandó videos pidiendo por favor para ingresar a la casa”.

Propongo que en el próximo GH podamos elegir y votar para sacar a los panelistas en especial a la mujer del chiquito romero que nadie sabe quien es más que ser la mujer de #GranHermano pic.twitter.com/HJZ4tM0knh — uD83CuDF27 11/11 (@jesalz9) January 17, 2024

De inmediato, los internautas en las redes sociales, más precisamente "X" comenzaron a criticar los modos y la falta de contención sufrida por la ex jugadora.

Telefe "canal de la familia" y humillaron a una mamá enfrente de sus hijos por abandonar un programa #GranHermano #Panelviolento pic.twitter.com/DpvZntbiAJ — moist ?.* CATA AL REPECHAJE (@moistlytt) January 17, 2024

Del Morbo: las puertas estan abiertas cuando alguien quiera renunciar



Los analistas cuando alguien renuncia:#GranHermanopic.twitter.com/0bZJivAfK0 — Rama (@_ramaaaa_) January 17, 2024

Gente, del debate bochornoso de esta noche, solo hay que quedarnos con esto:



TE QUEREMOS CHULA! AFERRATE FUERTE A TU FAMILIA uD83EuDEF6uD83CuDFFB#Granhermano pic.twitter.com/rPGHnUhcYk — PoggiBoy uD83DuDD2E (@Poggiboy_) January 17, 2024

HORRIBLE LO QUE HICIERON CON CHULA HORRIBLE.



Solo quería salir para estar con su familia y lo único que hicieron fue hostigar violentamente a una participante que necesitaba todo menos ese maltrato.



Me quedo con esto?? #GranHermano pic.twitter.com/LWqk80fDMX — CHUKI uD83EuDE93uD83DuDC85 uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@RodriCba_) January 17, 2024

Juli Poggio diciendole a Carla que es una FALTA DE RESPETO querer irse ¿¿¿???



UBICATE POR QUE TE BAJAMOS DEL PONY DEL CUAL DECIDIMOS SUBIRTE PELOTUDA#GranHermano pic.twitter.com/bc2Suid8ZW — uD835uDC0BuD835uDC2EuD835uDC22uD835uDC2C ? (@_aloneinkyoto) January 17, 2024