Sin tanga ni corpiño, Luciana Salazar incendió las redes sociales

Apenas comenzó el verano, Luciana Salazar fue nuevamente noticia al quedar vinculada a un nuevo escándalo de Martín Redrado. La rubia contó el momento en que su ex dejó de visitar a Matilda.

A través de una foto publicada en sus redes sociales, la rubia explicó: "Luego de que la prensa difundió estas fotos, dejó de verla por unos meses. Eso fue porque le había mentido a su entorno sobre esta situación. Nadie en ese momento se preguntó por qué la visitaba si nosotros ya estábamos separados y él ‘de novio’. Hasta ahí cumplía con todos los acuerdos firmados. Cuando yo dije ‘basta, a Matilda no la ocultás más’, y no transé con sus pedidos, dejó de pagar la cuota alimentaria. El principio del fin”, explicó, sobre el origen de sus problemas.

Ahora y con ganas de vivir la vida, la rubia compartió en su cuenta de Instagram dos looks que usó en la noche esteña en donde dejó en claro que no usó tanga ni corpiño. Los testigos de los looks negro y blanco festejaron el modelo de la exuberante mediática.