'Estoy soltera': Tini Stoessel muy sensual definió su estado civil

Luego de ser acusada de "cargarse con una familia", Tini Stoessel salió a aclarar su situación con Rodrigo de Paul, su ex y lo que generó su relación ante los medios.

La aclaración de que no tuvo nada que ver con la separación entre el futbolista y Cami Homs, se dio en el programa de streaming "Rumis", conducido por Lizardo Ponce.

Esta frase tuvo repercusiones inesperadas hasta de la madre de Cami Homs, Liliana Fontán, que se molestó y no dudó en decir: "Si dice que no se cargó una familia, que viva tranquila pensando eso".

Sin filtro

Entrevistada por "LAM", Tini fue consultada sobre los dichos de Fontán y expresó: "No vi nada pero ya dije todo lo que tenía que decir", respondió muy segura y agregó: "Estaba con amigos hablando y me sentí cómoda para decir eso", reveló sobre su frase que se difundió por todos lados. Luego agregó: "Uno aprende de todas las experiencias de la vida, no sólo de todas las relaciones".

Su corazón

Sobre lo sentimental, Tini Stoessel no esquivó las consultas al referirse a su actual estado amoroso: "Estoy muy bien, estoy soltera".