Virginia, la standupera que entró a la casa de Gran Hermano

Finalmente la casa de Gran Hermano recibió en la noche del líder, a la nueva participante de la casa. Se trata de Virginia Demo, una mujer de 55 años dedicada al stand up y que llegó al juego para darlo todo.

Nacida en La Plata, la nueva participante entró sorprendiendo a sus nuevos compañeros que no esperaban a nadie en ese momento.

Fue Santiago del Moro quien, minutos antes expresó: “Está la valija, está todo listo. Se dijo de todo. Se dijo que entraba un participante de Chile, una chica trans, una zapatera”, aseguró el conductor. “¿Está la familia? Está todo listo. Enfocame la casa porque en instantes ingresa ella. Recuerden que Bautista dijo que podría ingresar el amor de su vida”.

En una noche especial de panelistas y con tribuna, la producción puso al aire el video de presentación de la nueva participante, en donde Virginia dijo sobre sí misma: “Miro series hasta cualquier hora y me levanto tipo 1 o 2 de la tarde, a veces hasta las 3. Me ponés ‘Azul’ de Cristian Castro y me emociono”, dijo la mujer y agregó: “Yo estoy separada del padre de mis hijas. Tengo una hija de 24 y otra de 26. Estuve 35 años haciendo lo mismo. Pasó algo y arranque de cero con lo que me gusta. Me encanta hacer humor, yo hace 13 años que hago stand up. Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios a nivel sexual. Me hice tatuajes para tapar las arrugas, porque acá cuando duermo se me hace como un surco, ¿viste?”.

Virginia promete no ser carcol

Vir: “hay que divertirse y generar contenido para el afuera, si somos todos un plomo es un plomo el programa”

Agos: “en simples palabras no ser un caracol”

Furia: “esto me da indicios que mi grupo comienza nuevamente”#GranHermano pic.twitter.com/BUrnHmklcl — emi (@eeemiliano) January 19, 2024

“Todo lo que tiene que ver con ama de casa no me gusta nada. Si me cocinan mejor. Yo para ganar Gran Hermano haría de todo sin joder a nadie. Quiero demostrar que a esta edad se puede y todos los días se aprende algo. Acá estoy: el que arriesga no gana. Me animé y es una experiencia que me muero por vivir”, continuó en su presentación.

furia acaba de decir que la llegada de virginia le da indicios de que su grupo comienza nuevamente LARGA VIDA A LAS FURIOSAS #granhermano pic.twitter.com/zuXeYYwWi7 — lauti (@reputatiop) January 19, 2024

Una vez dentro del estudio, la nueva competidora aseguró que le gustaba el juego de Juliana, mejor conocida como “Furia” y explicó su estrategia: “Me parece que lo que le hace falta es bajar un cambio con algunas cosas. Meterle humor y energía (...) No los veo como relajados. No los veo contentos, me parece que tienen que disfrutar un poco más”.

Ingreso

Virginia sorprendió a los "hermanitos", que se alegraron con la llegada de la mujer que entra al juego como suplente de Carla, que decidió voluntariamente bajarse de la competencia.

#GranHermano Demasiada info para tan pocas horas. Virginia les dice que hay que dar contenido porque sino el programa es aburrido.Y resurge el tema de los caracoles.Furia contenta aplaude. pic.twitter.com/KYehXJMlmX — @adrianabravista (@adrianabravist6) January 19, 2024

Como lo establece el reglamento, la nueva participante deberá manejarse con el “aquí y ahora”, y no podrá brindar información del juego a sus compañeros.

FURIA SOBRE VIRGINIA



“con esta nos vamos a cagar de risa, pero no es como isabel, es coqueta pero no trola.”#GranHermano pic.twitter.com/LK6js8Enrd — aaron ? (@aarontsuarez) January 19, 2024

Nueva placa

En la misma noche de ansiedad e ingreso y, en su rol de líder de la semana, Lisandro salvó de la placa a su amigo Martín y subió a Joel, primera vez del comandante de a bordo en ese temido lugar del juego.