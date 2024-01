A poco de casarse, una reconocida actriz habría dejado a su novio

Durante el 2023, la vida de Andrea Rincón cambió rotundamente, primero por la necesidad de la actriz por priorizar su salud dejando las adicciones de lado y además, cuando decidió acercarse a la religión y bautizarse.

En ese intenso proceso, la ex GH conoció a Mauricio Corrado con quien comenzó a tener una relación sentimental que se profundizó al punto de que el empresario no dudara en pedirle casamiento de manera inesperada.

Apenas con un año de relación, el novio sorprendió a la actriz durante un cumpleaños y con toda la familia reunida, confesándole su amor.

“Novio Scaloni”



Porque el novio de Andrea Rincón le propuso casamiento con una chomba de la Selección. pic.twitter.com/5kDxOkUKPm — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 6, 2023

“La familia se va acoplando, somos una familia muy grande, ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: ‘Un día más, vamos por todo. ¿Te casarías conmigo, mi amor?”, le preguntó a Andrea su pareja.

Tal fue el amor y el compromiso que los novios decidieron tatuarse juntos en una muestra más de su profundo sentimiento.

Pero no todo es color de rosas y, en los últimos días, se conoció la noticia de la ruptura de la relación entre Rincón y Corrado. Sin demasiados detalles fue el mismo Ángel de Brito quien lo confirmó en sus redes sociales y frente a la pregunta de un seguidor.

“¿Andrea Rincón se separó?”, a lo que él contestó sin dar muchos más detalles: “Sí" sin dar demasiados detalles.

Descargo

Finalmente y ante un posteo misterioso de Andrea, la artista salió a realizar su descargo y hablar de su aparente separación: “La verdad es que no entiendo de donde sacaron eso. El mensaje que subí a Instagram lo escribí al lado de Mauricio, de hecho la primera parte se la mandé a él. No hay nada más lejos de la realidad. De lo que hablo de desangrarme es algo que conté que me pasaron muchas cosas que fueron muy difíciles de entender, ya hace cinco años me había pasado con el tema de cuando conocí a Dios, hace cinco años me estaban pasando cosas muy extrañas”.