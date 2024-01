La depresión de Silvina Escudero por la pérdida de un embarazo

Hace un tiempo, Silvina Escudero comenzó a bajar su perfil lentamente para preocupación de sus seguidores. Desde el casamiento con su novio Federico, la morocha cambió su rutina y dejó de estar tan activa en sus redes sociales.

Finalmente se supo que la hermana de Vanina perdió un embarazo y fue Ángel de Brito quien dio detalles de la información luego de que la morocha le manifestó la incapacidad que sentía para hablar del tema.

“Ella se había alejado del baile porque no tenía que hacer esfuerzo físico porque estaba buscando ser mamá. Esto lo hablé con Silvina mucho tiempo, no es que me estoy mandando a contar, ella me pidió que lo cuente” , empezó relatando el conductor de LAM.

“Todavía no se siente fuerte para contarlo en la tele. Ella está muy triste. Silvina estaba embarazada. Ella me lo confirmó en su momento”, aseguró.

“Estaba muy contenta, pero me pidió que la espere unos días porque estaba esperando que se cumpla los 3 meses. Finalmente cuando pasó ese tiempo me pidió que esperemos un poco más”, recordó.

“No quiero entrar en muchos detalles porque lo tiene que contar ella. En la semana 14 perdió su embarazo. Por este tema estaba tan alejada de la tele y las redes”, aseguró el también jurado del Bailando.

“Primero decidió, como proyecto familiar, buscar un bebé con tratamiento junto a su marido. Cuando llegó, se escondió porque no quería que se le viera la pancita, porque ya tenía un poco, y finalmente se interrumpió”, contó De Brito.

Para cerrar aseguró:. “Obviamente está muy triste, muy mal”.