Cómo reaccionó el novio de Sabrina luego de su noche hot con Alan

Esta semana, la primera relación sexual se vivió en esta nueva edición de Gran Hermano y tuvo como protagonistas a Sabrina y Alan.

La mendocina ingresó al juego, asegurando estar de novia con Brian Fernández, un empresario y amigo personal del Kun Agüero y a punto de cumplir 8 años de relación.

Los "hermanitos" se muestran muy juntos desde hace algunas semanas y si, la rubia aclaró que no pasaría nada entre ellos, una noche de pasión los sorprendió bajo las sábanas: “Es una amistad donde nos entendemos con la mirada, con todo. No va a pasar más de eso. Yo tengo novio. En unos días cumplo ocho años y estoy segura de lo que tengo afuera y de lo que quiero también”.

El día después

Luego del intenso encuentro, Sabrina se mostró arrepentida, callada y muy inquieta por lo ocurrido y así se lo hizo saber a Alan quien, supuestamente lo entendió perfectamente.

Apenas ingresó al juego de Telefé, la mediática dijo: "Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me re banca y me deja ser. No es celoso y yo tampoco. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, advirtió Sabrina Cortez en su presentación al programa.

El novio

Luego de la viralización del encuentro íntimo entre los jugadores, el novio de Sabrina publicó una foto en su cuenta de Instagram y recibió cientos de comentarios sobre el accionar de su desleal novia.

EL NOVIO DE SABRINA DE GH

"hoy cumpliríamos 8 años

borré todas sus fotos"

él está muy enojado por el acercamiento

entre ALAN Y SABRINA

la historia la subió y la borró

"sos una regalada

y él es un recipiente de leche"

Horas más tarde, todas las fotos con su novia desaparecieron de la cuenta de Instagram del joven, seguro molesto por la falta de palabra de su pareja de 8 años.

EL BORRÓ TODAS LAS FOTOS CON SABRINA

EL YA ESTÁ SOLTERO

DE SABRINA Y OTRA CHICA

