Aseguran que el fantasma de Lady Di visita a su mayordomo

Si bien pasaron varios años del día de la muerte de Lady Di nadie puede olvidar a esta mujer fuerte y carismática que inspiró a miles de personas.

Si bien tuvo una corta trayectoria por la realeza, su existencia marcó a muchas generaciones y su nombre jamás dejó de resonar en las redes sociales y las calles.

Recientemente, la confesión de su último mayordomo y persona de confianza sorprendió a más de uno porque Paul Burrell aseguró que la difunta princesa se le presentaba por las noches y le expresó dos mensajes contundentes.

Frases

Paul Burrell fue una de las personas más importantes en la vida de la princesa Diana porque juntos establecieron un vínculo de amistad que desarrolló un gran cariño.

En varias ocasiones el hombre de 65 años contó que la madre de Harry y Guillermo practicaba la espiritualidad. "Estaba muy involucrada en la espiritualidad. Médiums, videntes, astrólogos... y yo lo presenciaba todo. La observaba y ella se reía después y decía: 'Tú no crees, ¿verdad?'. Y yo le respondía: 'Bueno, no estoy seguro", expresó en una entrevista con The Mirror.

Triste final

La muerte trágica de Spencer y su vida marcada por algunas situaciones de tristeza hizo creer a más de uno que su alma jamás pudo descansar en paz.

Muchos afirman que el espíritu de una persona que tuvo un final trágico sigue en el plano intermedio intentando dejar mensajes a sus seres más queridos. Así es que Burrell confesó que desde la muerte de Diana que sueña con ella y se despierta con la sensación de que sus encuentros fueron reales.

#LoViEnLasRedes | ¿El fantasma de Lady Di?uD83DuDE33



uD83EuDEE3Durante la transmisión en vivo del cortejo fúnebre de la reina Isabel II, una voz interrumpió el relato de los conductores de tv británicos



uD83DuDC41?“La muerte es irreversible, de hecho ella está…”, se logra oír#780AM uD83DuDCF9: Gentileza pic.twitter.com/sgP2HYstFg — Radio 780 AM (@780AM) September 21, 2022

Además el hombre aseguró que en su casa comenzaron a pasar cosas extrañas, como figuras de humo dentro de las habitaciones cuando ni él ni su marido habían fumado, sombras por los rincones y los golpes que escuchaban por las noches.

Por todas estas situaciones el ex mayordomo contrató a dos expertos que se dedican a cazar fantasmas. Así fue como salió en el programa 'Celebrity Help! My House is Haunted', según relata Vanitatis.

Los especialistas instalaron todo su equipo en la casa de Paul y mediante un aparato que captaron los sonidos que el oído humano no es capaz de escuchar. Primero lograron oír la palabra "Francia" y "Lo siento" seguido de la típica risa suave de la princesa. "Por qué diría Francia, aparte del hecho de que ella murió en Francia y de que yo fui allí a traerla a casa", expresó el ex mayordomo.

Hasta el momento muchos creen y otros no en las palabras de Paul Burrell sobre la presencia del espíritu de Lady Di en su casa. Un gran sector de la población acusó a la corona de haber asesinado a la mujer por haber contado intimidades de la familia real y para que Carlos III pudiera contraer matrimonio con Camilla Parker.

Esta no es la primera vez que aseguran que el espíritu de Spencer se hace presente en hechos cotidianos, como el día de la muerte de la Reina Isabel II, cuando una voz irrumpió en la transmisión oficial al decir: "La muerte es irreversible, de hecho ella está…".