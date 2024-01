'Me lo tomo con humor': Mónica Gutiérrez habló luego de su inesperado blooper

Este miércoles y en el marco del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), Mónica Gutiérrez realizó un análisis de la situación vía zoom desde su casa con el programa de Telefe "A la Barbarossa" en donde Verónica Lozano oficiaba como conductora.

En un momento de la charla y por detrás de la reconocida periodista, apareció su marido desnudo. Rápidamente, el inesperado momento se viralizó en las redes sociales y la comunicadora, se tomó con humor la situación.

El que empezó el paro temprano fue el chongo de Mónica Gutiérrez pic.twitter.com/38sXkGFZol — German Tano Nieto (@TanoNieto) January 24, 2024

En contacto con La Nación, la mediática salió a aclarar lo ocurrido con su marido Alejandro Gawianski: “Me llamaron del programa de Georgina, pero muy sobre la hora. Entonces me acomodé rápido en un lugar de la casa y no fui a otro lado, entre otras cuestiones, porque todos están trabajando de manera virtual”, comenzó diciendo Mónica.

Genia Mónica Gutiérrez!!! Y su marido que, solo con una laptop en mano, se convirtió en el hombre más famoso de la Argentina!!! Felicitaciones Mónica, adelante con el trípode!!! pic.twitter.com/zCbVlk3Zg5 — Nik (@Nikgaturro) January 25, 2024

"Yo estaba participando de una nota de alto voltaje político en Telefe. Estábamos hablando del paro, de lo que sucedía en la calle y del operativo antipiquete. En un momento, la productora me escribe al WhatsApp mientras yo salía por Zoom y me dice: ‘¿Querés aclarar algo con relación a lo que pasó?’. Y yo no sabía lo que había pasado, fue un segundo. Y le dije que sí, ¿qué puedo hacer más que tomármelo con humor? No es nada grave”, contó Gutiérrez.