Casi en topless, Mónica Farro reflexionó en las redes sociales

Siempre bella, Mónica Farro volvió a ser noticia en las últimas horas cuando se mostró bella y apenas cubierta en una tarde de sol.

La uruguaya, muy frontal y en medio de la temporada teatral de temporada, salió a afirmar que era la única y mejor vedette que quedaba de su generación, frase que enojó a varias colegas que no se quedaron calladas.

En "Intrusos" conversaron con Mónica y en una charla distendida Flor de la V expresó: "Nos diste de comer, porque todas en fila salieron hablando". Frente a esta información Mónica Farro sentenció: "Agradezcan mi amor, que están en un móvil gracias a mí. Me gustó porque tanto Liggi, como Adriana y como Andrea, destacan mi arte, mi virtuosismo, mi talento, mi trayectoria, y eso está muy bueno. Y yo he destacado de ellas que son muy buenas profesionales, bailarinas".

Por si esto fuera poco, Farro recordó algo que dijo una colega sobre que ella no podía hablar, y afirmó: "Yo el 2021/2022, en Carlos Paz, hice una revista con Diego Reinhold, y hacía 12 minutos sola en el escenario, tenés que bancar 12 minutos sola en el escenario eh... Y lo hacía, lo amaba, la gente se divertía mucho".

"Y lo de la humildad, es acá haciéndote fotos con la gente, arriba del escenario la humildad no existe porque sino te pasan por encima. Creo que cada uno, cuando habla de uno, no es humilde. Andrea cuando habla de ella no es humilde, Liggi tampoco. Cada artista que habla de uno, no es humilde. Ser humilde es otra cosa para mí", expresó Mónica según la información de Pronto.

Orgullo

"Hoy la última y única referente de vedette soy yo. No quiere decir que las anteriores no...Si vos hablas de referentes de vedettes, hoy nombrás a Mónica Farro y sí, es vedette, pero soy actriz, comediante, soy todo lo que yo quiero hacer".

"Donde me pusieron creo que nunca hice las cosas mal, siempre los productores se han quedado bien", comentó Mónica. Finalmente, sentenció: "Yo hoy no creo que tenga que estar, por lo menos en la revista, abajo de nadie, yo siento que soy la número uno en revista... Yo tengo un lugar maravilloso, y me encanta".

Verano

Relajada y usando una microbikini amarilla, Farro mostró su piel y sus insinuantes tatuajes.

Una bomba!