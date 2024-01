El incómodo momento de Emilia Mernes cuando le preguntaron por Milei

Con un éxito arrasador, Emilia Mernes es ovacionada en el mundo entero y, en ese contexto fue entrevistada por un medio europeo con el fin de promocionar la gira que hará por España.

Entre pregunta y pregunta, la cantante respondió con simpatía sobre su música y espectáculos pero hubo una consulta que la descolocó y su reacción, fue tendencia en las redes sociales.

"Emilia Mernes":

Por este momento durante su entrevista con Europa Press pic.twitter.com/9Qj1bo89Bt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 26, 2024

La periodista de Europa Press no dudó en consultar a a artista sobre Javier Milei: "Hablando un poco de la actualidad y justamente en España, hemos visto que varios artistas de aquí han mostrado su apoyo a la cultura argentina, que en este momento puede sufrir recortes por el gobierno del nuevo presidente... Mi pregunta es: como mujer, argentina y artista, ¿Cómo estás viviendo esto?".

Sumamente nerviosa y sorprendida Emilia miró hacia un costado pidiéndole ayuda a su asistente, quien habló por ella y dijo: "No vamos a hablar de política".

"Correcto, no pasa nada. Tenía que preguntarte. Lo entiendo", contestó de forma educada la periodista y Mermes solo agradeció por comprender su postura.

Repercusiones

Como era de esperar, esta situación se viralizó en las redes sociales, sobre todo en "X", donde se generó una contienda entre los usuarios que aseguraban que Mernes apoyaba al nuevo gobierno y otros que no.

Por otra parte, un gran porcentaje de seguidores criticó que no fuera la propia artista quien tuviera el valor de negarse a contestar la pregunta. "Podría decir ella misma 'no voy a opinar del tema' pero ni eso. La banco pero tiene casi treinta años y no se defiende sola", dijeron en las redes.

"Lo triste es que ni siquiera pudo formular una respuesta tipo: 'No quiero opinar de eso'. Tuvo que salir otra persona a socorrerla. Quedó como si fuera sólo un producto. No debía opinar a favor o en contra pero al menos ser ella quien dijera que no iba a opinar", añadió otra persona molesta por lo sucedido.