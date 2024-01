'No necesito más escándalos': Florencia Peña directa y frontal

Instalada en Carlos Paz junto a su familia, Florencia Peña además es la estrella de la comedia musical "Mamma Mia!", éxito de taquilla en la villa cordobesa.

Atraída por el seductor personaje de la obra, la actriz aceptó la invitación de Ricky Pashkus y se entregó de lleno a su personaje. El espectáculo cuenta con 21 artistas en escena, bailes, canciones y mucha energía puesta en el show.

El teatro Luxor es testigo, cada noche, de la energía puesta por la ex protagonista de "Casados con Hijos" junto al selecto elenco que la acompaña.

En la previa de la temporada, los escándalos comenzaron a sucederse dentro del elenco y fue Peña quien debió salir a "calmar las aguas" e intentar despegarse de la situación que, ante los medios, la señalaban como culpable.

Temas del pasado, estrategia para vender más entradas y algunas acusaciones por parte de Flavio Mendoza, sirvieron para encender la mecha de un nuevo escándalo de la temporada de verano. También la actriz Denise Cerrone salió a reclamar un lugar luego de quedar fuera de la obra y así, varios temas más que angustiaron a la influencer.

Entrevistada por Teleshow, Peña no dudó en defenderse y asegurar: “La verdad es que me sentí involucrada en muchas cosas sin haber abierto la boca... Cuando nos instalamos acá dije ‘va a ser un verano maravilloso, estoy tranquila, aprendí mucho en todo este tiempo...’ y no había terminado de pensarlo que ya estaba involucrada en un par de eventos, que ni siquiera me había percatado hasta que me lo dijeron”, recordó la actriz y sumó: “Yo tengo mi carácter, y cuando las cosas ya no me divierten, pongo un freno”.

Para cerrar, Flor se refirió puntualmente a las acusaciones de Flavio Mendoza y aseguró: "Yo no me senté a hablar mal de nadie, de repente me mandaron las cosas feas que decía de nuestro espectáculo, que, para colmo, no lo vio. Nunca es por ahí, y menos entre pares. Siento que a veces se tiende a naturalizar cosas y en un momento donde estamos deconstruidos tratando de bajar la violencia y tratando de demostrar que desde ningún lugar es por el odio y por la agresión. Decirle vieja sucia a Ricky Pashkus, esas cosas ya no se usan más. Y si tenés un problema, charlalo en terapia".

"No necesito más escándalos", cerró Flor Peña en una gran temporada de teatro.