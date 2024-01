Gran Hermano: el novio de Sabrina salió a hablar por primera vez

Desde hace algunos días y luego de un intercambio sexual bajo las sábanas, Sabrina y Alan de Gran Hermano, quedaron en el ojo de la tormenta.

Esta exposición en la pantalla chica de afecto y casi romance con el "hermanito", se contrapuso con la relación de 8 años que la mendocina mencionó, desde que llegó a la casa, con su novio Brian Fernández.

Los gritos desde el exterior a la rubia y la confusión reinante en la casa, hicieron que Fernández tuviera que salir a exponer su postura en su cuenta oficial de Instagram.

Con una foto de la pareja sonriente en una lujosa piscina, el empresario expresó: "Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema", comenzó diciendo Brian.

"Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere. Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo. No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos 8 años", agregó.

Martin Cirio diciendo lo que todos opinamos de Sabrilan (el shippeo de Sabrina y Alan). un ship peor que el otro#GranHermano pic.twitter.com/J0Yh3UyHvY — Cabeza de Balón ??? (@CabezzaDeBalon) January 27, 2024

"Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión. Por último quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber . Mi deseo es que ella puede continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola. No pude leer todos pero gracias a los que mandan mensaje de apoyo", finalizó Fernández también refiriéndose al video que compartió en Kun Agüero contra la mendocina en sus redes sociales.