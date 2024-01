Sin pelos en la lengua: el intenso careo entre Furia e Isabel de GH

La madrugada del martes 2 de enero no fue la más plácida en la casa de Gran Hermano por una feroz discusión protagonizada por Juliana e Isabel.

Por esta razón, Santiago del Moro anticipó en el comienzo de la emisión que Gran Hermano enfrentaría a las dos mujeres en un careo para aclarar las cosas y darles la posibilidad de decirse las cosas de frente.

Juliana Furia Scaglione e Isabel De Negri abandonaron al grupo y en el SUM de la "casa más famosa del mundo", tuvieron la oportunidad de decirse todo a la cara.

"Somos dos mujeres fuertes. Las veces que quise acercarme tenía el rechazo, de que me diga 'salí, no me toques'", indicó Isabel quien destacó que le molestaba mucho “la forma de hablar de Juliana” relacionándola con formas violentes con las que no estaba de acuerdo.

Por su parte Juliana aseguró que todos tienen muchos prejuicios y por eso se pone en en su contra: “La gente considera que soy un amenaza pero cuando me escuchan hablar, se dan cuenta que nada que ver", sostuvo haciendo referencia a su físico.

JULIANA HACIENDOLE LA PSICOLOGICA A ISABEL PARA QUE SE VAYA ES LA NUEVA GASTON TREZEGUET #GranHermano pic.twitter.com/3ymX2xE207 — nadia cordobesa (@TBESTHL) January 3, 2024

Luego y, como parte de su estrategia, Furia recordó que el hijo de Isabel está internado en un psiquiátrico. “Yo, si fuera vos, no estaría acá”, comenzó diciendo y luego aseguró que muchos de sus aliados la usan porque cocina, lava y hace varias tareas domésticas que facilitan la vida de muchos jugadores.

Isabel: "Yo podría ser la madre de ella"

Furia: "Claro mi mamá murió a tu edad tal cual" AAAAAAAAAA #GranHermano pic.twitter.com/XBqUU5be9g — ro (@suav3seda) January 3, 2024

Otro momento que las redes sociales no dejaron pasar, fue un comentario de Juliana que podría haber desestabilizado a Isabel: “Mi mamá murió a tu edad”.

Con un abrazo finalizó este momento de mediación y diálogo que, por supuesto, no pasó inadvertido para las redes sociales que, hasta altas horas de la madrugada, dio comentarios, memes y críticas.