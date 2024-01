Brian, el novio de Sabrina de GH le volvió a soltar la mano

Este lunes 29 de enero, la casa de Gran Hermano vivió una noche particular luego de que la gente decidiera que Denisse y Alan debían dejar la casa.

En una placa compartida con Sabrina y Bautista, los eliminados se quedaron fuera del juego porque los fanáticos reclamaron a Denisse mayor acción en el juego y a Alan, respeto en sus dichos contra las mujeres de la casa.

Promesas

Una vez fuera Denisse, Sabrina y Alan, ansiosos por la definición, se prometieron seguir unidos sin importar que la mendocina está en pareja con Brian Fernández desde hace ocho años.

El joven empresario y amigo del Kun Agüero, realizó días atrás un posteo en su cuenta de Instagram en donde apoyó a su novio sin importar lo que sucediera dentro del juego.

El texto que llamó la atención, en las últimas horas fue borrado y en su lugar, un nuevo descargo de Fernández sorprendió a los seguidores del reality de Telefé.

“Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presionó tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil... No siquiera redacté el comunicado… pero lo subí por el amor que le tengo a Sabrina”, escribió el texto de apoyo a la rubia.

como que la publicación de Brian la escribió la hermana de sabrina y ella lo manipulo para que lo suba #GranHermano pic.twitter.com/7sgnzUlHJt — sofia (@vogrincista) January 30, 2024

Luego sumó: “Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos. Yo salí a hablar y a bancarla… a Sabrina porque tengo un amor incondicional por ella… Pero ya me superó todo y no puedo dejarme de lado a mi como persona… yo la apoyé siempre en todos los proyectos… nunca que le quise cortar las alas para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo…”, comentó el novio de la hermanita.

Para cerrar agregó: “Estoy igual que todos ustedes , viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde esta y me da pena cuando salga y se topé con todo esto y el daño que causó. No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo".

De esta manera, Fernández aclaró el panorama, agradeció a Agüero su apoyo y decidió terminar con la relación con Sabrina en búsqueda de un momento de paz frente a tanta opinión de redes sociales.