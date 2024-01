La obra de Flor Peña se llevó el oro en los Premios Carlos

Este lunes 29 de enero, en Carlos Paz se entregaron los Premios Carlos y Florencia Peña por su obra "Mamma Mia", se quedó con el oro.

El Teatro Luxor se llenó de talentos de las diferentes propuestas de la temporada de verano, bastante particular por la situación económica que atraviesa el país.

Feliz por el reconocimiento, en su discurso de agradecimiento, la actriz comenzó diciendo: “Muchas gracias, estamos muy felices de haber recibido este premio. Felicitaciones a todas las obras, el teatro es muy importante en nuestro país”, comenzó diciendo Florencia.

Luego y atenta a la necesidad de cultura en Argentina por el peligro de desfinanciamiento, la mediática sumó: “Quiero decir que más allá de la alegría que tenemos todos los que hemos participado de la entrega, les quiero pedir por favor a todos los que puedan y sepan que tienen que ayudarnos a que la cultura no se desfinancie. ¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie! Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, ¡que no se desfinancie! ¡Gracias!”, cerró.