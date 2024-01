Thalía vive un difícil y complicado momento de salud

En las últimas horas y a través de su cuenta de Tik Tok, Thalía preocupó a sus seguidores con una información relacionada a su salud lo que causó preocupación y congoja.

La artista mexicana aseguró a sus seguidores que en una reciente visita médica, ha sido diagnosticada con disgeusia, un trastorno que afecta el sentido del gusto, provocando percepciones gustativas distorsionadas o desagradables y persistentes en la lengua.

Thalía sufre de disgeusia y comparte su experiencia en redes

Lee la información en https://t.co/2p7h9aXX3o pic.twitter.com/xAoZHnUD73 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) January 31, 2024

Muy afectada, la cantante pidió ayuda a aquellos que también sufren de este padecimiento para sobrellevarlo de la mejor manera posible.

"Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo", comenzó su relato la cantante.

Thalía comentó que está pasando por momentos difíciles debido a la patología y compartió sus esfuerzos por aliviar los síntomas y llevar una vida normal.

Sin embargo, expresó su desesperación al conocer que los médicos le informaron que este trastorno podría persistir durante meses o incluso más tiempo.

"De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar con cosas con vinagre, es comer cosas con mucha sal. Pero es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como todo me sabe pero, después de que dejo de comer tengo este sabor constante 24/7", explicó Thalía muy triste por lo que le toca vivir.

"Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada porque pensé que se iba a terminar pero no, sigue igual. Dicen que pueden ser meses o años".

La disgeusia puede manifestarse con percepciones de sabores metálicos o amargos sin una fuente alimenticia aparente, y las causas pueden incluir cambios fisiológicos, enfermedades orales, problemas dentales, medicamentos, deficiencias nutricionales, exposición a sustancias químicas, y diversas condiciones médicas como diabetes, enfermedades renales, tratamientos contra el cáncer, cirugías en el área de la cabeza, o trastornos neurológicos.