Flor Díaz, la joven y bellísima nueva novia de Fede Bal

Los escándalos amorosos en los que estuvo involucrado Fede Bal parece que terminaron desde que el actor confirmara en noviembre que estaba nuevamente en pareja.

En esta oportunidad, la mujer que enloqueció al hijo de Carmen Barbieri se llama Florencia Díaz y es una reconocida bailarina dentro del ambiente del teatro y la televisión.

Animándose al amor luego de sus años junto a Sofía Aldrey y las acusaciones de infidelidad, Federico se lanzó con todo a esta nueva relación y no dudó en hablar de esta mujer que ocupa sus pensamientos.

Perfil de bailarina

La joven, en su mini biografía de redes sociales se define como bailarina residiendo en México por trabajo. Esta situación de relación a distancia le pone un toque diferencial a los novios que se conocieron en el exterior y decidieron aceptar esa condición para estar juntos.

Florencia además tiene un importante recorrido televisivo: Quién es la Máscara (Telefé), Showmatch, el Bailando por un Sueño y el Cantando. También hizo teatro como parte del elenco de Cabaret Siddharta Modern Jazz Ballet y fue pionera en Estados Unidos para la competencia de West Coast Swing, un estilo poco común y por el que ella viajó como representante de la Argentina.

También estuvo en la pista de ShowMatch siendo la bailarina de Pachu Peña y hace unos años estuvo de novia con Martín Salwe, actual participante del Bailando 2023. Este vínculo con el locutor se formó en el 2020 al aire del Cantando donde él trabajaba en reemplazo de Marcela Feudale y ella era parte del staff, informó Infobae.

Palabra del novio

Entrevistado en LAM, Fede Bal confirmó que estaba en pareja con Flor Díaz. El actor decidió salir a contarlo cuando, desde algunos medios, lo estaba vinculando con una modelo e influencer. .

"Mi novia es Flor Díaz”, afirmó el actor también a través de un mensaje de WhatsApp y ya con ganas de contarlo. Luego sumó: “No quiero que me vinculen con gente que nada que ver”.

“Estoy de novio, estoy en pareja, trato de cuidarlo lo más que se pueda, trato de no exponerlo de más. No conté nada a nadie, trato de que no se hable más de lo que conté viste... la conozco del medio, es una gran bailarina, una mujer del medio, y coincidimos en algunos momentos fuera del país siempre y yo viajo mucho por mi trabajo y por momentos pudimos vernos y generar un vínculo muy hermoso”, comentó el protagonista de Kinky Boots.