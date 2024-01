Harta de los reclamos, Stefi Roitman reflexionó sobre la maternidad en sus redes sociales

Con un perfil muy bajo y lejos de los escándalos, Stefi Roitman celebró el fin de año con la familia Montaner y compartió varias imágenes de la celebración a través de sus redes sociales.

Bella y divertida, la joven además aprovechó para desear felicidad a su fandom y hacer un importante pedido a sus seguidores: "Por un 2024 sin preguntas del tipo '¿para cuando el bebé?' '¿cuando vas a ser mamá?' y derivados", comenzó escribiendo la actriz a través de su cuenta de X.

Luego y relacionado con el tema de la maternidad, Stefi compartió un mensaje de una usuaria llamada Érica que tenía que ver con el tema de la maternidad.

"Ojalá algún día la gente entienda que eso no se pregunta, nunca se sabe si alguien sufre por ese motivo", decía el mensaje de X de la usuaria. Todas estas preguntas se suceden en las redes desde que la rubia se casó con Ricky Montaner en 2021.

Mensaje de año nuevo

Antes de terminar el año, la modelo compartió una profunda reflexión al decir: "Este año pasaron tantas cosas que la música me quedó corta…", comenzó escribiendo la actriz y luego sumó: "No sé si será la luna, los acontecimientos o la nostalgia misma de ver hacia atrás, que me hace estar más sensible de lo normal. Tengo por escrito todos los sueños alcanzados este año y no me lo creo. Pero el sueño, el premio mayor, en todo esto es la gente que llevo conmigo. NADA sería lo mismo sin mis amores (como yo les llamo)", afirmó la esposa de Ricky Montaner.

"Ricky, Mao, mi familia entera, mis amigas, mi equipo de trabajo maravilloso, ustedes que están del otro lado apoyándome en cada momento. Me siento muy afortunada, me siento agradecida. Tengo tantas cosas más por vivir y por cumplir… pero todo lo que vengo construyendo desde hace tantos años me hace sentir de lo más orgullosa y PLENA", siguió Stefi.

"Eso les deseo para el 2024: PLENITUD en lo que sea que hagan, donde sea que lo estén transitando, a pesar de las dificultades, a pesar de que todo parezca caerse a pedazos, BUSQUEMOS ESE LUGAR DE PAZ. Si nos sacan todo y solo nos quedamos con lo que SOMOS… realmente… ¿qué es lo más importante? GRACIAS. AMO VIVIR LA VIDA CON UNA MIRADA DE AMOR. Siempre elegiré sentir y vivir así. Cada experiencia me ha demostrado que ser buena gente (tooooodo lo que eso conlleva), gozar de buena salud, rodearse de personas hermosas y transitar el camino con un espíritu alegre, te llevan al próximo nivel. ¿Para qué nivel te estás preparando vos? LOS AMO INFINITAMENTE. FELIZ AÑO NUEVOOOOO!!! GRACIAS!!!!", cerró.