Antonio Gasalla transita su peor momento de salud

En las últimas horas la comunidad artística expresó su preocupación por la salud de Antonio Gasalla, luego de que Marcelo Polino comentara cómo lo encontró al actor durante una visita.

Antes de irse a Mar de Plata a realizar temporada junto a Fátima Florez, el jurado del Bailando comentó en LAM el actual estado de Antonio: "Ya no reconoce a nadie y no recuerda que él fue actor", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Yo quería darle un abrazo a Antonio antes de venirme a Mar del Plata. Y me encontré con un Antonio cuya patología va cada vez más rápido... En un mes y pico, su deterioro cognitivo fue muy grande. Ya no me conoció, no conoce a su hermano, no sabe que fue actor...", expresó angustiado Polino.

En este complicado momento de salud, el entrevistado agregó: "Antonio está con un equipo de médicos y una familia que están presentes a diario. Inclusive tiene un cuaderno en el que le hacemos escribir los nombres y fechas, como para que no pierda la escritura. Pero ya eso le cuesta un montón... Me fui de ahí con una gran tristeza, con una gran pena ", detalló el mediático.

"Yo me hice amigo de Antonio por su cabeza, por su risa, por su humor -sostuvo Marcelo Polino-. Nosotros, durante quince años, hablamos todos los días por teléfono. Nos cagábamos de risa viendo la tele, él en su casa y yo en la mía. Decíamos barbaridades de la gente y nos reíamos....".

"Y cuando yo iba a su casa escribíamos -recordó-. Y ahora, ver que está con una lapicera y pregunta '¿Es con Z o es con S?' es algo que no puedo creer", cerró diciendo Polino.