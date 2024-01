Juicio millonario: Pamela Sosa deberá pagarle a Mónica Farro por injurias

Recientemente, Mónica Farro anunció que ganó un juicio que esperaba con ansías contra Pamela Sosa por calumnias e injurias. La mediática había acusado a Farro de ser la amante de Aníbal Lotocki.

"Yo estaba en pareja. Ella se había separado de Aníbal por todo esto que pasó hasta ahora y salió diciendo que yo estaba en pareja con esta persona que estaba detenida, que a mí me trajo un montón de problemas. Hablé con Débora Ambo, que fue la encargada de seguir este juicio porque ya pasaron 6, 7, 8 años y ella nunca paró con esto. Ella apeló y lo mandamos a quiebra y salió todo a favor nuestro y ahora estamos esperando que pague", reveló Mónica Farro en diálogo con Intrusos.

Frente a esta situación, Laura Ubfal consultó el monto que recibirá: "¿Cuánto?". "Eso no se puede decir pero son unos cuantos millones y tiene que pagar. Ahora ya me pidieron mi CBU para depositar, que me tendrían que haber depositado la semana pasada", respondió la uruguaya.

"¿Qué te vas a comprar?", le preguntaron en el programa. "Hoy no sé porque ya nada vale mucho. Débora Ambo, a quien le agradezco un montón, me dijo que están en feria pero cada día que pase del atrase siempre se va sumando un poquito más y se va reacomodando un montón. El interés".

Antecedentes

Ubfal recordó que Farro es famosa por sus juicios, porque la mujer es una de las pocas que siguen el proceso de todos los temas legales.

En el pasado, la rubia se enfrentó judicialmente con Rocío Marengo y casi con Sol Pérez, con quien arregló antes por la mediación de Guillermo Marín.