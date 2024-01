Amenazado: Ricardo Canaletti recibió un regalo aterrador

Desde hace muchos años, Ricardo Canaletti se encarga de explicar, en la televisión, los más resonantes casos policiales. Como abogado y comunicador, es uno de los mejores en ese rubro por su continua dedicación, compromiso y responsabilidad.

Recientemente, el periodista aseguró que en todos sus años de trabajo recibió algunas amenazas por los datos publicados. Como parte del staff de "Mañanísima", el ciclo del Trece al mando de Carmen Barbieri, Canaletti aseguró que en una oportunidad sintió miedo real.

"Fue cuando estaba cubriendo el caso Carrasco (NDR: el crimen del soldado de 19 años que derivó en el fin del Servicio Militar Obigatorio en la Argentina). Un oficial del ejército se me puso cara a cara, se me paró adelante y me recontra puteó. Esa vez sí me asusté", reveló el comunicador.

Más intimidaciones

Pero esa no fue la única vez que Roberto fue amenazado. Frente a los panelistas curiosos por saber más el especialista en casos policiales detalló: "He llegado a recibir un pequeño ataúd y también una bala. No llegó. Llegó un regalo para mí al canal, cosa que era toda una novedad porque un periodista de policiales jamás recibe nada. Llega fin de año y recibe el de política, el de economía, el de gremiales... pero al de policiales nada. Bueno, esa vez, me mandaron una bala".

Acostumbrado a las condiciones que su rubro tiene, Canaletti se toma todo con humor y con la responsabilidad y el compromiso que siempre pone en cada caso.