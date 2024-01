Inesperado: el nuevo amor de Marina Calabró

Desde hace algunos días, el rumor de romance entre Marina Calabró y su compañero de Radio Mitre, Rolando Barbano, comenzó a circular, primero entre sus compañeros y luego entre los conocidos de la nueva pareja.

Esta semana quien realizó llamativas declaraciones casi confirmando ese rumor fue Iliana Calabró y además, apareció una foto que confirmaría estas sospechas.

En un móvil de Intrusos, la mayor de las Calabró aseguró que su hermana estaría envuelta en un romance con su colega, y que de hecho ambos se habrían ido de vacaciones juntos.

Quién es Barbaro

Rolando Barbaro es compañero de la periodista en Lanata sin filtro, el programa conducido por Jorge Lanata. Calabró está a cargo de la parte de espectáculos mientras que Rolando se encarga de todo lo relacionado a policiales. Aparentemente en ese contexto nació el amor, en el mismo lugar de trabajo.

Iliana aseguró en el móvil del programa de América: "Si vos la ves contenta como estaba antes y como está ahora". Ante ese comentario Marcela Tauro interrumpió: "Hacé un punto ahí, Iliana. Esperá: ¿Por qué decís que la ves contenta?".

En ese momento la actriz explicó: "Y no, porque por ahí leí que anda noviando...Lo leí por ahí, en los medios. Me parece que anda noviando con Barbano".

"¿Te lo blanqueó?", consultó Tauro a lo que Iliana dijo: "Mirá, te soy sincera. Cuando le pregunté si iba a venir a verme a Mardel me dijo que no porque tenía otro plan para el año nuevo. Entonces le pregunté '¿Sola o acompañada? No quiero que me cuentes con quién, no quiero nombres, pero quiero saber eso y me dijo que acompañada'", reveló la actriz sobre Marina Calabró.

